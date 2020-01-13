Полисы ОСАГО начнут оформлять на новых бланках

Полисы ОСАГО в 2020 году будут оформлять на бланках новых серий — «ННН» и «РРР». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).

При этом страховщики смогут использовать бланки старых серий — «ККК» и «МММ» — до 1 апреля 2020 года, а оформленные на бланках такого типа договоры ОСАГО будут действовать до конца указанного на них срока.

Как сообщили в РСА, Гознак начал отгружать с 26 декабря 2019 года бланки полисов ОСАГО серии «РРР».

Отмечается, что бланки новой серии «ННН», как и серии «ККК», будут иметь оборотную сторону для информации о дополнительных договорах страхования.

Как уточняется, когда появится нормативный акт Банка России, который регламентирует заключение договоров добровольного страхования на оборотной стороне полиса ОСАГО, то для этого можно будет использовать бланки серии «ННН». Новая серия «РРР» и старая серия «МММ» не предусматривают такой возможности.

С 2020 года в России вступили в силу поправки в правила дорожного движения. Поправки корректируют список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.

В частности, предоставлять для проверки полис ОСАГО можно как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа.

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с ФАН оценил вступление в силу в России поправок в ПДД.