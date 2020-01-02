Вступили в силу касающиеся проверок на дорогах поправки в ПДД
- РИА Новости
Теперь предоставлять для проверки полис ОСАГО можно как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа.
Сотрудник полиции сможет проверить факт заключения обязательного страхования, запросив нужные данные в автоматизированной системе.
Летом МВД подготовило поправки в ПДД, которые облегчают проверку электронных полисов ОСАГО: сотруднику ГИБДД можно будет предъявить цифровой вариант документа с экрана смартфона или планшета.
В начале декабря автоэксперт Дмитрий Попов прокомментировал Nation News предложение ввести электронные договоры купли-продажи автомобилей.
Подробнее о нововведениях для автомобилистов в России в 2020 году — в материале RT.