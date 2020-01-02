Вступили в силу касающиеся проверок на дорогах поправки в ПДД

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В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения. Поправки корректируют список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД. Соответствующее постановление правительства размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
Вступили в силу касающиеся проверок на дорогах поправки в ПДД
  • РИА Новости

Теперь предоставлять для проверки полис ОСАГО можно как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа.

Сотрудник полиции сможет проверить факт заключения обязательного страхования, запросив нужные данные в автоматизированной системе.

Летом МВД подготовило поправки в ПДД, которые облегчают проверку электронных полисов ОСАГО: сотруднику ГИБДД можно будет предъявить цифровой вариант документа с экрана смартфона или планшета. 

В начале декабря автоэксперт Дмитрий Попов прокомментировал Nation News предложение ввести электронные договоры купли-продажи автомобилей.

Подробнее о нововведениях для автомобилистов в России в 2020 году — в материале RT.

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