Новые медсправки, техосмотр, экзамены и цены: что ждёт российских автомобилистов в 2020 году

В 2020 году российских автомобилистов ждёт немало нововведений. Часть из них призвана сделать жизнь граждан легче и удобнее, но другую часть многие водители наверняка воспримут в штыки. Так, в новом году должны кардинально измениться правила регистрации автомобилей и проведения техосмотра, а также формат проведения экзаменов для будущих водителей. Из года в год, пытаясь снизить смертность на дорогах, чиновники вынуждены оглядываться и на общественное мнение, которое, как в случае с недавно спешно отложенными новыми правилами медосмотра водителей, способно играть заметную роль при принятии новых поправок и норм. RT рассказывает о самых важных изменениях в жизни российских водителей в предстоящем году.

Рост цен на новые автомобили

С 1 января 2020 года в России повышается утилизационный сбор на транспортные средства, в том числе легковые автомобили. Базовая ставка сбора в 20 тыс. рублей останется неизменной, но коэффициенты, применяемые для расчёта итоговой суммы, в новом году увеличатся.

Так, для новых малолитражек объёмом двигателя до 1 литра коэффициент вырастет с 1,65 до 2,41, то есть на 46%.

Для наиболее популярных и распространённых автомобилей с объёмом двигателя от 1 до 2 литров коэффициент увеличится с 4,2 до 8,92 (на 112,4%).

У более мощных машин рост будет ещё значительнее: для автомобилей с мотором от 2 до 3 литров — с 6,3 до 14,08, то есть на 123,5%; для машин от 3 до 3,5 литров — с 5,73 до 12,98 (126,5%). У наиболее мощных автомобилей с объёмом двигателя свыше 3,5 литров коэффициент вырастет с 9,08 до 22,25 (145%).

Решение правительства окажет влияние на розничные цены, что признают и сами чиновники.

«У нас увеличен утильсбор, ну это примерно 2—5% от стоимости автомобиля. Это естественно, поскольку растут затраты на утилизацию, плюс у нас реализуется масштабная программа по экологической безопасности нашей страны, наших жителей. Поэтому вынуждены были утилизационный сбор собрать, и вполне возможно, что импортируемые машины несколько подорожают», — заявлял в эфире «Россия 24» вице-премьер Дмитрий Козак.

При этом он отметил, что система мер поддержки российскому автопрому позволит избежать значительного подорожания.

© Алексей Сухоруков/РИА Новости

Сами дилеры констатируют, что уже с нового года автомобили среднего ценового сегмента подорожают, в зависимости от страны сборки рост составит от 1 до 3%, хотя некоторые делают и более пессимистичные прогнозы.

Так, президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов заявил, что цены на новые автомобили вырастут в зависимости от бренда от 35 до 100 тыс. рублей.

Новые правила регистрации автомобилей

С 1 января 2020 года вступают в силу поправки к закону «О государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях ГИБДД». Их внедрение планировалось ещё 4 августа 2019 года, но вступление документа в силу перенесли, чтобы МВД смогло надлежащим образом к нему подготовиться.

Теперь зарегистрировать новый автомобиль после покупки можно будет прямо в автосалоне. Сама постановка автомобиля на учёт с определением букв и цифр на знаке останется за Госавтоинспекцией, но все сопутствующие процедуры смогут производить дилеры. Эта услуга будет стоить не больше 500 рублей.

Чтобы иметь возможность предоставлять подобные услуги, дилеру необходимо будет получить статус специализированной организации. После того как специально уполномоченные для этого сотрудники автосалона осмотрят перед продажей автомобиль, они через портал госуслуг направят информацию об этом в ГИБДД.

Предоставлять ли подобные услуги клиентам, дилеры будут решать сами, но пока рассчитывать, что уже с 1 января можно будет повсеместно воспользоваться удобным сервисом, нельзя — даже крупные дилеры в столице признаются, что ещё не обзавелись специальным статусом, так как не понимают, как это можно сделать.

В связи с этим до конца не ясно, будут ли сотрудники ДПС, как это планировалось, с 1 января штрафовать за езду на новых машинах без номеров — сейчас у автовладельца есть десять суток для постановки машины на учёт, но с нового года эту норму в Госавтоинспекции планировали отменить, как раз в связи с возможностью ставить на учёт новые автомобили прямо у дилера.

Также с 1 января автомобилисты будут сами решать, где получать сами металлические таблички госномеров — в ГИБДД или у «частников», в специализированных организациях, которым будет предоставлено такое право. Цена в любом случае будет одинаковая — 2000 рублей.

Среди других новшеств — привязка кода региона на знаке к месту регистрации автовладельца, а также применение новой классификации транспортных средств при указании их типа в СТС.

В законе также упоминается возможность покупки «красивого» номера с желаемым сочетанием цифр и букв через специальные аукционы, но детально эта процедура пока не расписана, и когда она заработает на практике, пока неясно.

Отмена бумажных ПТС

С 1 ноября планируется полная отмена бумажных ПТС, на смену которым должен прийти электронный документ. Отказ от «бумаги» должен был произойти уже давно, но раз за разом автомобилистам дают отсрочку.

Дело в том, что новшество должно затронуть сразу все пять стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), и далеко не все участники союза имеют одинаковую степень готовности к отказу от бумажных документов. Учитывая многократный перенос даты полного отказа от бумажного ПТС, мало кто удивится, если осенью будет принято решение об очередной отсрочке.

Новые правила медосмотра для водителей

Новые правила медосмотра водителей, обещавшие резкий рост стоимости справок из-за дополнительных анализов, которые должны были выявлять у человека хронический алкоголизм, должны были вступить 22 ноября. Обеспокоенные водители в преддверии этой даты по всей стране выстроились в гигантские очереди в наркодиспансеры, чтобы успеть пройти процедуру по старым правилам и, что важнее, ценам.

После того как на ситуацию обратили внимание СМИ, о том, что что-то не так, задумались и власти. Владимир Путин назвал предстоящее подорожание процедуры медосмотра «чушью». Признавшись, что о планируемых нововведениях он узнал из СМИ, глава государства заметил, что подобные новшества должны вводиться «с умом».

После этого в Минздраве резко изменили своё отношение к новым правилам и перенесли их введение на 1 июля 2020 года, попутно пообещав серьёзно доработать документ.

Что в итоге получится, пока неясно, но уже очевидно, что если процедура получения медсправки и претерпит серьёзные изменения, то на кошельке автовладельцев нововведения сказаться уже не должны — иначе новых очередей и волны недовольства не избежать.

Полис ОСАГО — со смартфона

Со 2 января 2020 года вступают в силу поправки в ПДД, согласно которым водитель, оформивший электронный полис ОСАГО, сможет предъявить инспектору не только копию полиса на бумажном носителе, но и в виде электронного документа с любого устройства, например, смартфона.

© Алексей Мальгавко/РИА Новости

Инвалидам станет легче парковаться

С 1 июля вступят в силу законодательные изменения, предполагающие включение в Федеральный реестр инвалидов информации об установке на транспортное средство знака «Инвалид», что позволит решить существующие проблемы инвалидов или людей, перевозящих инвалидов, с льготной парковкой.

Попасть в федеральный реестр можно на основании заявления в Пенсионный фонд, а также через госуслуги или МФЦ. В базе будет отображаться только одно транспортное средство, закреплённое за конкретным инвалидом или перевозящим его лицом, но при необходимости, например, смене автомобиля, в базу можно будет вносить изменения.

Также по теме Знаковая коллизия: в Туле отцу ребёнка-инвалида не позволили быстро достать лекарство из эвакуированной машины Жителя Курской области Виктора Тягилева оштрафовали в Туле за парковку на местах для инвалидов несмотря на то, что соответствующий...

Одно из главных новшеств — возможность парковаться на бесплатных местах для инвалидов по всей стране, а не только в своём регионе. Сейчас соответствующие реестры инвалидов ведутся в каждом регионе отдельно, и при поездке в другой субъект федерации инвалидов нередко штрафуют за парковку на соответствующих местах, так как они не внесены в местную базу данных.

Новые правила проведения экзаменов в ГИБДД

В 2020 году серьёзно изменятся правила проведения экзаменов для будущих водителей. Основной массив изменений вступит в силу с 1 октября, но часть изменений будет внедрена уже в начале года.

Так, речь идёт о возможности проводить обучение вождению на дорогах с максимальной разрешённой скоростью движения свыше 60 км/ч. Если на момент обучения в автошколе у учреждения не было соответствующей лицензии, то её выпускника к экзаменам в ГИБДД не допустят.

Кроме того, после лишения водительских прав удостоверение не будет возвращено, пока автомобилист не погасит долги по старым штрафам.

С 1 октября планируется усложнить теоретический экзамен как с точки зрения количества вопросов, так и их качества, то есть затрагиваемых тем, например, психологических аспектов поведения на дороге и вопросов, связанных с медициной. Сколько всего будет вопросов и сколько можно будет сделать ошибок в них, пока неясно — детально процедура будет прописываться в течение 2020 года.

Также планируется полностью отменить первую часть практического экзамена, так называемую площадку — выполнение определённых базовых упражнений на специальной площадке под контролем инспектора.

Эти первичные навыки будущие водители будут демонстрировать только на экзаменах в своей автошколе по окончании обучения. На практическом экзамене в ГИБДД полицейские будут проверять в основном навыки вождения в реальных дорожных условиях, но при этом у них будет право попросить выполнить любой базовый элемент. При этом заранее «отработать» маршрут экзамена уже не получится — ГИБДД будет публиковать только список улиц, по которым он, возможно, пройдёт.

При этом у кандидатов в водители появится возможность оспорить результаты экзамена, подав жалобу на экзаменатора. Правда, такая же опция появится и у самой Госавтоинспекции, если у ведомства после успешного экзамена возникнут к гражданину какие-либо претензии.

Пересдавать теорию можно будет в промежутке 7—30 дней после предыдущей неудачной попытки. В случае с практическим экзаменом этот коридор составит от 7 до 60 дней.

© Алексей Сухоруков/РИА Новости

Если кандидат в водители провалил три попытки подряд, то следующей ему придётся ждать уже не меньше месяца.

Правила техосмотра ужесточатся

С 8 июня 2020 года должна заметно ужесточиться процедура техосмотра автомобилей, которая в последние годы фактически превратилась в пустую формальность. Сейчас купить соответствующую диагностическую карту с официальным внесением в специализированную базу ЕАИСТО, необходимую для оформления ОСАГО, можно как в интернете, так и нередко у самих страховщиков, которые предоставляют подобную «услугу» при оформлении страховки.

Лазейка связана с огромным количеством мелких частных операторов техосмотра, которые имеют право проводить процедуру и вносить запись о ней в базу.

При этом показывать свой автомобиль таким недобросовестным операторам вовсе не обязательно, а это значит, что, с учётом огромного размаха подобных схем, процедура техосмотра после передачи на откуп частникам фактически превратилась в профанацию.

С 8 июня при процедуре техосмотра должна проводиться фотофиксация, что в теории позволит исключить «заочную» выдачу диагностических карт, которые к тому же будут оформляться с цифровой подписью и только в электронном виде.

Контролировать процедуру будут МВД и Российский союз автостраховщиков (РСА), которые будут следить за правильностью самого техосмотра и за соблюдением всех условий, в том числе технических, предъявляемых к операторам.

Для автобусов техосмотр будет возможен только на определённых станциях и, что немаловажно, обязательно в присутствии сотрудника ГИБДД — такое решение обусловлено большим числом аварий с пассажирским транспортом, которые нередко происходят из-за плохого технического состояния автобусов.