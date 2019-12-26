Медведев утвердил новые правила регистрации автомобилей

Российский премьер Дмитрий Медведев утвердил новый порядок государственной регистрации транспортных средств.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, возможность участия в процедуре регистрации появляется у специализированных торговых организаций, которые включены в государственный реестр МВД.

Таким образом, у владельцев автомобилей появится возможность получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер непосредственно в автосалоне при наличии специального сотрудника.

Как уточняется, после осмотра автомобиля и проверки документов владельца специалист отправит результаты в ГИБДД.

Постановление вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ранее о подписании постановления писала газета «Коммерсантъ». В публикации отмечалось, что с 1 января станет возможно зарегистрировать новый автомобиль в автосалоне, не посещая ГИБДД.

19 декабря Медведев подписал постановление правительства, которое устанавливает новый порядок замены проржавевших номеров на автомобилях.