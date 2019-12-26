Медведев утвердил новые правила регистрации автомобилей
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- РИА Новости
Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Согласно документу, возможность участия в процедуре регистрации появляется у специализированных торговых организаций, которые включены в государственный реестр МВД.
Таким образом, у владельцев автомобилей появится возможность получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер непосредственно в автосалоне при наличии специального сотрудника.
Как уточняется, после осмотра автомобиля и проверки документов владельца специалист отправит результаты в ГИБДД.
Постановление вступит в силу с 1 января 2020 года.
Ранее о подписании постановления писала газета «Коммерсантъ». В публикации отмечалось, что с 1 января станет возможно зарегистрировать новый автомобиль в автосалоне, не посещая ГИБДД.
19 декабря Медведев подписал постановление правительства, которое устанавливает новый порядок замены проржавевших номеров на автомобилях.