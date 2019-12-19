Медведев утвердил новые правила маркировки автомобилей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое устанавливает новый порядок замены проржавевших номеров на автомобилях.

Документ размещён на официальном портале правовой информации.

Согласно ему, с 1 января 2020 года автовладелец, обнаружив проблему с прочтением заводских идентификационных номеров из-за коррозии, ремонта, их подделки или уничтожения, будет обязан нанести на автомобиль дополнительную маркировку.

Для этого он должен обратиться в ГИБДД с заявлением, указав в нём проблему, идентификационный номер и элементы машины: бирки, пломбы, печати.

После этого орган по сертификации, аккредитованная испытательная лаборатория или завод — изготовитель автомобиля наносит на не подвергающиеся демонтажу части транспортного средства дополнительную маркировку, по итогам выдаётся свидетельство о произведённой работе.

В июле сообщалось, что в России упростили получение автомобильных номеров.

Согласно подписанным российским лидером Владимиром Путиным поправкам к закону «О государственной регистрации транспортных средств», с 2020 года за получением таблички с буквенно-цифровым набором можно будет обращаться не в ГИБДД, а непосредственно к изготовителю.

Подробнее — в материале RT.