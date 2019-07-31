От ГИБДД к частникам: в России упростили получение автомобильных номеров

Автовладельцы смогут сами получать номерные знаки. Владимир Путин подписал соответствующие поправки к закону «О государственной регистрации транспортных средств», который вступит в силу в 2020 году. Теперь за получением таблички с буквенно-цифровым набором можно будет обращаться не в ГИБДД, а непосредственно к изготовителю. По мнению экспертов, нововведение позволит сэкономить время при оформлении автомобиля.

Со следующего года россияне смогут самостоятельно получать государственные номера на свои автомобили. Соответствующий закон подписал накануне, 30 июля, президент Владимир Путин.

Новый акт вносит ряд поправок в федеральный закон №283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03 августа 2018 года, а также переносит дату его вступления в силу с 4 августа 2019 года на 1 января 2020-го.

«(Владелец транспортного средства. — RT) имеет право на получение государственных регистрационных знаков транспортного средства в порядке, установленном правительством Российской Федерации, после присвоения транспортному средству государственного регистрационного номера в регистрационном подразделении либо изготовлении их у изготовителя государственных регистрационных знаков», — говорится в подписанном Путиным документе.

Таким образом, сам порядок регистрации транспорта практически не изменится. Документы всё так же нужно будет предоставлять в органы Госавтоинспекции. Однако теперь собственнику транспорта будет выдаваться набор букв и цифр регистрационного знака, с которым он сможет обратиться не только в соответствующее подразделение ГИБДД, но и в любую частную компанию по изготовлению номеров. При этом у частников можно будет заказать как первичные таблички, так и их замену в случае порчи или утраты.

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В связи с этим на компании-изготовители теперь ляжет и ответственность за нарушение порядка производства госномеров.

«Изготовители государственных регистрационных знаков транспортных средств несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение порядка изготовления государственных регистрационных знаков транспортных средств и (или) правил учёта хранения и выдачи государственных регистрационных знаков транспортных средств», — подчёркнуто в законе.

Помимо этого, ответственность накладывается и на специализированные организации, в частности дилеров. Перед законом они должны будут отвечать в случае искажения регистрационных данных, нарушения правил госрегистрации или «маркировки основных компонентов транспортных средств».

Также в подписанном президентом законе говорится о необходимости предъявлять паспорт владельца автомобиля, если транспортное средство регистрирует не сам владелец. Кроме того, вводится новое регистрационное действие в отношении транспортных средств, которые вывозятся за границу. Для них надо будет оформлять отдельный документ.

Экономия времени

Эксперты считают, что нововведение позволит тем же автовладельцам экономить время при оформлении своего транспортного средства.

«Такая опция может быть очень популярна у водителей. Конечно, сейчас с получением номеров нет проблем, но это всё равно потеря времени. Хочешь не хочешь, а день потеряешь», — пояснил RT партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто.

Он также напомнил, что уже предыдущая редакция закона «О государственной регистрации транспортных средств» предоставляла автодилерам право на регистрацию новых машин и выдачу номеров.

«Теперь, когда оформляешь автомобиль у дилера, ему сразу будет присваиваться номер — и всё. И не надо в ГАИ ездить», — рассказал автоэксперт.

При этом он отметил, что не у всех дилеров будет право на регистрацию авто. Чтобы получить это право, добавил Моржаретто, необходимо соответствовать ряду требований.

«Но многие дилеры захотят, чтобы у них была такая услуга. Ведь это серьёзное конкурентное преимущество», — сказал собеседник RT.

РИА Новости

© Алексей Сухоруков

В свою очередь, вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов добавил, что нововведение в дальнейшем может поспособствовать внедрению системы, позволяющей противодействовать коррупции в сфере распределения номеров.

«Идея хорошая. Она в дальнейшем позволит построить систему, которая поможет в борьбе с коррупцией и продажей красивых номеров», — сказал Клевцов.

По мнению же эксперта-аналитика АО «ФИНАМ» Алексея Калачёва, упрощённая процедура получения госзнаков снизит случаи мошенничества.

«Распространённая несколько лет назад афера, когда злоумышленники свинчивали с автомобилей номерные знаки и требовали за них выкуп, окончательно потеряла смысл», — констатировал он в беседе с ИА REGNUM.

Госномер по прописке

Напомним, что ранее, в июне, правкомиссия одобрила законопроект, согласно которому автомобилю должны будут присваиваться номера региона, где зарегистрирован его владелец. При этом оформлять транспортное средство по-прежнему можно будет по месту фактического проживания. Планировалось, что этот документ вступит в силу вместе с ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств».

По словам автора инициативы, первого зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Михаила Авдеева, новая мера позволит повысить «антитеррористическую защищённость».

Также по теме ФАС предложила установить максимальную стоимость автомобильных номеров Федеральная антимонопольная служба предложила установить максимальные тарифы на изготовление регистрационных знаков для автомобилей.

У человека остаётся право получить знак, например, в Москве, но если он зарегистрирован в Перми, то и номер у него будет пермский... Это поможет чётко видеть, сколько и где находится автомобилей с владельцами из разных регионов», — пояснял Авдеев ТАСС.

Стоит также отметить, что в феврале Федеральная антимонопольная служба предложила установить максимальные тарифы на изготовление регистрационных знаков, определив их на уровне 2 тыс. рублей.

«А на мототранспортные средства, прицепы, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины — в размере ‎1,5 тыс. рублей», — уточняли в ведомстве.

При этом регистрация транспорта с выдачей бумажного свидетельства обойдётся автовладельцу в 500 рублей, а пластикового — в 1,5 тыс. рублей.