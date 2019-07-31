Автоэксперт оценил упрощение процедуры получения номеров

Короткая ссылка
Кирилл Горшенин
Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал закон, позволяющий владельцам автомобилей самостоятельно получать номерные знаки непосредственно у изготовителя.
Автоэксперт оценил упрощение процедуры получения номеров
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

По его словам, упрощённая услуга получения номерного знака автомобиля будет пользоваться спросом у автовладельцев.

«Такая опция может быть очень популярна у водителей, потому что это удобно: приходишь к дилеру (если у него есть такая возможность, а её надо получать, для этого надо соответствовать ряду требований), пока оформляешь автомобиль, ему сразу присваивают номер — и всё, не надо в ГАИ ездить, спрос будет», — добавил Моржаретто.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об упрощённой процедуре получения номерных знаков для автомобилей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить