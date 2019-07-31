Автоэксперт оценил упрощение процедуры получения номеров

Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал закон, позволяющий владельцам автомобилей самостоятельно получать номерные знаки непосредственно у изготовителя.

По его словам, упрощённая услуга получения номерного знака автомобиля будет пользоваться спросом у автовладельцев.

«Такая опция может быть очень популярна у водителей, потому что это удобно: приходишь к дилеру (если у него есть такая возможность, а её надо получать, для этого надо соответствовать ряду требований), пока оформляешь автомобиль, ему сразу присваивают номер — и всё, не надо в ГАИ ездить, спрос будет», — добавил Моржаретто.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об упрощённой процедуре получения номерных знаков для автомобилей.