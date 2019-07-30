Путин одобрил упрощение получения автомобильных номеров

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Российский президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий владельцам автомобилей самостоятельно получить номерные знаки непосредственно у изготовителя.
Путин одобрил упрощение получения автомобильных номеров
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Автовладельцы буду иметь право на получение номеров после присвоения транспортному средству госномера в регистрационном подразделении или «изготовление их у изготовителя государственных регистрационных знаков».

Также документ вменяет в обязанность предъявлять паспорт владельца автомобиля, если транспортное средство регистрирует не сам владелец.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

В феврале Федеральная антимонопольная служба предложила установить максимальную стоимость автомобильных номеров.

Автоэксперт Дмитрий Болысов в беседе с Nation News прокомментировал это предложение. 

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