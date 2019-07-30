Путин одобрил упрощение получения автомобильных номеров
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
Автовладельцы буду иметь право на получение номеров после присвоения транспортному средству госномера в регистрационном подразделении или «изготовление их у изготовителя государственных регистрационных знаков».
Также документ вменяет в обязанность предъявлять паспорт владельца автомобиля, если транспортное средство регистрирует не сам владелец.
Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
В феврале Федеральная антимонопольная служба предложила установить максимальную стоимость автомобильных номеров.
Автоэксперт Дмитрий Болысов в беседе с Nation News прокомментировал это предложение.