Эксперты назвали самые популярные автомобили с пробегом в России в июне
- РИА Новости
Наибольшей популярностью пользовался Ford Focus, который приобрели 11,6 тыс. россиян.
На второй строчке — Lada 2114 (11,5 тыс.), на третьей — Lada 2107 (10,2 тыс.).
Далее следуют Hyundai Solaris (9,6 тыс.), Kia Rio (8,9 тыс.), Toyota Corolla (8,9 тыс.) и Lada 2170 (8,4 тыс.).
Замыкают первую десятку Lada 2110 (7,9 тыс.), Toyota Camry (7 тыс.) и Lada 4×4 (6,9 тыс.).
Ранее URA.RU сообщало, что названы самые популярные иномарки в России.