Эксперты назвали самые популярные автомобили с пробегом в России в июне

В июне 2019 года в России продано 457,6 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 4,8% меньше результата годичной давности, сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

РИА Новости

Наибольшей популярностью пользовался Ford Focus, который приобрели 11,6 тыс. россиян. На второй строчке — Lada 2114 (11,5 тыс.), на третьей — Lada 2107 (10,2 тыс.). Далее следуют Hyundai Solaris (9,6 тыс.), Kia Rio (8,9 тыс.), Toyota Corolla (8,9 тыс.) и Lada 2170 (8,4 тыс.). Замыкают первую десятку Lada 2110 (7,9 тыс.), Toyota Camry (7 тыс.) и Lada 4×4 (6,9 тыс.). Ранее URA.RU сообщало, что названы самые популярные иномарки в России.