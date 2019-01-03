Едем дальше: что нового ждёт российских автомобилистов в 2019 году

В 2019 году вступает в силу ГОСТ на новые автомобильные и мотоциклетные номера. Кроме того, с августа водителям необходимо будет заказывать номерные знаки у частных компаний после того, как в ГИБДД их машине присвоят определённую комбинацию букв и цифр. Благодаря этому нововведению отменят госпошлину. Также МВД предлагает ужесточить наказание для лишённых прав водителей, которые продолжают садиться за руль. Среди других инициатив — реформирование экзамена в ГИБДД, а также более строгое наказание за превышение скорости.

Новые номера

В 2019 году в России вступит в силу ГОСТ Р 5057-2018 на новые автомобильные и мотоциклетные номера. Первоначально планировалось, что он начнёт действовать с 1 января, но в конце года Росстандарт по просьбе ГИБДД отодвинул этот срок на 4 августа. В Госавтоинспекции пояснили, что из-за сложности процедуры госзакупок 1 января в некоторых подразделениях ГИБДД могло не оказаться номеров нового образца.

В итоге новый ГОСТ вступит в силу одновременно с законом «О государственной регистрации транспортных средств». С этого момента автовладельцам в подразделениях ГИБДД будут присваивать только сочетание букв и цифр, а сами знаки водители будут заказывать у аккредитованных частных фирм. При этом с граждан перестанут брать госпошлину за изготовление номера. Во сколько он обойдётся у частника, пока не совсем ясно: предельные тарифы утвердит ФАС.

Напомним, что новый ГОСТ предполагает изменения типоразмеров госномеров. В частности, для мотоциклов таблички будут более компактными — 190 x 145 мм, тогда как нынешний стандарт — 245 x 185 мм. Кроме того, появятся новые таблички красного цвета для мототранспорта, принадлежащего диппредставительствам, а также госномера для мопедов.

К тому же предусмотрены новые таблички для праворульных японских машин и автомобилей из США.

Стандартный номер в соответствующую нишу этих автомобилей обычно не помещается, и водители вынуждены его деформировать.

Номер по месту прописки

В конце 2018 года МВД опубликовало проект постановления правительства, который предполагает изменение порядка регистрации ТС. Государственный номер собственник авто будет получать в строгом соответствии с регионом, где он сам зарегистрирован. Планируется, что документ вступит в силу также 4 августа.

«Присвоение государственных регистрационных номеров на транспортные средства осуществляется исходя из места регистрации владельца транспортного средства, в соответствии с которым код региона регистрации присваиваемого государственного регистрационного номера должен соответствовать перечню цифровых кодов регионов Российской Федерации, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств», — говорится в документе.

При этом ТС по-прежнему можно будет зарегистрировать в любом отделении ГИБДД вне зависимости от места прописки его владельца.

С 2013 года водители получали номера того региона, где проходила постановка их автомобилей на учёт.

Скоростные лимиты



В правительстве предлагают изменить ненаказуемый лимит превышения разрешённой скорости, который сейчас составляет 20 км/ч. Отметим, согласно действующему законодательству, штраф в 500 рублей выписывается за превышение скорости на 20—40 км/ч.

В декабре глава ГИБДД России Михаил Черников назвал ненормальной сложившуюся ситуацию, при которой автомобилист может передвигаться по населённому пункту со скоростью 100 км/ч и заплатить за это штраф всего 250 рублей (с учётом 25%-ной скидки).

В ГИБДД предлагают штрафовать автомобилистов за превышение скорости на 10—20 км/ч. В поддержку инициативы уже выступил глава Минтранса Евгений Дитрих.



С другой стороны, подчеркнул Черников, поспешных решений никто принимать не собирается — прежде необходимо разобраться со скоростным режимом, установленным на дорогах.

«Нужен дифференцированный подход без перегибов. Когда есть хорошая четырёхполосная дорога, а на ней стоит знак 60 — это же абсурд. Поэтому где-то скоростной режим нужно повышать, где-то наоборот. Сперва надо разобраться с дорогами, а уже потом вводить штрафы», — заявлял глава Госавтоинспекции.

Езда без прав



МВД предлагает уже в 2019 году ужесточить наказание за езду без водительских прав. Сейчас за это предусмотрен административный штраф в размере 5—15 тыс. рублей, однако, как отмечают в ГИБДД, это далеко не всегда останавливает нарушителей.

Зачастую лишённый прав автомобилист попадается сотрудникам ДПС на дороге множество раз, но ничего, кроме штрафа, ему не грозит. При этом речь идёт не только о тех, кто лишился прав за какое-либо нарушение, но и о тех, у кого забрали права по медицинским показателям.

© Алексей Филиппов / РИА Новости

По словам главы ГИБДД России Михаила Черникова, некоторые нарушители не воспринимают штраф как серьёзное наказание, поэтому в Госавтоинспекции предлагают увеличить размер взыскания до 20—30 тыс. рублей для тех, кто прежде уже садился за руль, не имея водительских прав, а также предусмотреть для данной категории нарушителей административный арест до 15 суток либо 100—200 часов обязательных работ. Какое именно наказание будет применяться, определит суд.

На дорогах появятся беспилотники

Уже в начале 2019 года начнётся эксперимент по тестированию в реальных дорожных условиях беспилотных автомобилей. Пока такие транспортные средства, обозначенные специальным знаком «А», появятся на дорогах Москвы и Татарстана. В проекте задействованы несколько компаний и университет МАДИ.

Так, «Яндекс» планирует запустить на дороги двух регионов сразу 200 самоуправляемых машин. Ездить они будут не по специальным трассам, а по обычным городским магистралям, в том числе по ТТК и МКАД.

Свои беспилотные транспортные средства запустит и КамАЗ.

Эксперимент рассчитан на три года. За это время удастся понять, как такие машины ведут себя на дорогах, изучить все характеристики их искусственного интеллекта и наметить перспективы коммерческого использования. В частности, организаторы эксперимента рассчитывают, что в ближайшей перспективе автомобили без водителя можно будет использовать в качестве такси.

Экзамен на права



Сейчас в обществе широко обсуждается новый экзамен на получение водительских прав. В МВД предложили объединить «площадку» и «город» в одно испытание, которое будет сочетать в себе оба экзамена и покажет навыки будущих автомобилистов в реальных дорожных условиях.

© Владимир Астапкович / РИА Новости

В ГИБДД объяснили, что инспектор в ходе испытания сможет в любой момент попросить начинающего водителя выполнить тот или иной элемент из «площадки». Как отмечают в МВД, все базовые навыки вождения будущие автомобилисты должны получать в автошколе. В связи с этим рассматривается вопрос об усилении ответственности последних за выпуск неподготовленных водителей.

Так, среди предложенных мер — предусмотреть санкции для учебных заведений, если их выпускник в течение двух лет после окончания курса станет виновником ДТП.

Впрочем, параметры реформы ещё обсуждаются: в МВД прислушиваются к общественности, к представителям автошкол и экспертам. Тем не менее ожидается, что проект реформы внесут в правительство в январе — феврале, и он может быть принят в течение года.

Специальные call-центры

В ГИБДД также предложили организовать call-центры, через которые водители смогут записаться в подразделения и получить ту или иную госуслугу. Сейчас для этого можно воспользоваться порталом госуслуг либо лично явиться в подразделение. При этом, как отметил глава ГИБДД, оба варианта имеют свои минусы.

«Население, к сожалению, не всегда имеет доступ к интернету, и зачастую, не зная об электронных системах, приходят в подразделения в живую очередь. В call-центр можно будет позвонить, продиктовать, к примеру, VIN-номер автомобиля, мы сформируем заявление и определим место, где гражданину удобно предоставить госуслугу», — рассказал Михаил Черников на недавней пресс-конференции.