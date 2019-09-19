В Туле отцу ребёнка-инвалида не позволили быстро достать лекарство из эвакуированной машины

Жителя Курской области Виктора Тягилева оштрафовали в Туле за парковку на местах для инвалидов несмотря на то, что соответствующий знак нового образца, утверждённый Минтрудом в 2018 году, у него был установлен под стеклом. Однако нового знака в ПДД пока нет — об этой проблеме ранее неоднократно говорили эксперты и законодатели. Вместе с автомобилем эвакуатор увёз инсулин для больного ребёнка, которому срочно нужно было принять лекарство. По словам Тягилева, полицейский в отделе до оформления протокола отказывался хотя бы на несколько секунд предоставить доступ к машине, чтобы мужчина мог забрать лекарство. Теперь автомобилист пытается отменить штраф и намерен привлечь к уголовной ответственности инспектора, который, по его словам, поставил под угрозу жизнь ребёнка.

© Фото из личного архива

Поездка в Тулу для семьи Тягилевых, проживающих в городе Курчатов, едва не закончилась трагедией. После внезапной эвакуации полицейскими автомобиля, где находился инсулин для больного ребёнка, глава семьи с огромным трудом смог вновь получить доступ к машине и избежать печальных последствий. Вынужденно согласившись с необоснованным, на его взгляд, обвинением в нарушении ПДД, теперь он пытается оспорить выписанный штраф.

«29 июля мы повезли 7-летнего сына в Тулу, показать город. Ребёнок страдает сахарным диабетом. В какой-то момент померили сахар и поняли, что его нужно покормить. Подъехали к торговому центру и оставили машину на местах для инвалидов. У сына инвалидность, все необходимые документы были, в том числе и новый знак «Инвалид», который в прошлом году утвержден приказом Минтруда. Там, помимо привычной эмблемы, указаны ещё и данные инвалида, и срок действия документа. Один из них я положил под заднее стекло, другой прикрепил к стеклу левой задней двери, чтобы при фотофиксации они были заметны», - рассказывает RT Тягилев.

Однако, покинув торговый центр, Тягилевы не обнаружили свой Renault Fluence на прежнем месте. Охранники ТЦ посоветовали проверить, не эвакуировали ли машину. После того как в полиции это подтвердили, Виктор побежал вызволять автомобиль. В салоне остался инсулин, который нужно было принять через 20 минут после еды — имевшейся с собой дозы ребёнку не хватило.

© Фото из личного архива

«По телефону мне объяснили, что машину забрали, так как не было наклейки на стекле (профиль инвалида в коляске чёрного цвета на жёлтом фоне. — RT). Я возразил, что, согласно прошлогоднему решению Минтруда, сейчас инвалидам выдаются именные знаки, которые не клеятся. Они не стали слушать и предложили приехать в батальон ДПС», — рассказал Виктор.

По словам мужчины, в отделе он сообщил, что все необходимые документы, подтверждающие инвалидность, в том числе два именных знака, находятся в салоне, и он готов их предъявить. Однако эвакуировавший автомобиль лейтенант Хабаров и его напарник в ответ заявили, что пройти к автомобилю Тягилев сможет только после того, как подпишет все составленные полицейскими протоколы.

«Я ему говорю: «Ну так и быть, но поехали хотя бы инсулин заберём». Но он сказал, что сначала всё подписываем, а только потом едем. Он, конечно, понял уже, что был не прав, но отыграть назад не мог или не хотел и, видя, что мне срочно нужно лекарство, он, видимо, решил на этом сыграть и добиться своего», — считает Тягилев.

По его словам, бумаги составлялись очень долго, порядка 40 минут, причём Хабаров допустил несколько фактических ошибок в протоколе, в частности, указав, что задержание автомобиля произошло 27 июля, не указал модель машины, только марку, адрес эвакуации не совпал с фактическим.

Чтобы поскорее закончить с разбирательством и добраться до лекарства, автомобилист всё подписал, признав себя виновным по ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ («Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведённых для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов»). Нарушение карается штрафом в 5000 рублей.

Только после этого полицейский назвал адрес стоянки и предложил дойти пешком или вызвать такси.

«То есть сначала он там всё составлял долго, да ещё кое-как, самоутверждаясь за счёт моего ребёнка, а потом, осознавая, что ему срочно нужен инсулин, они даже не довезли нас до этой стоянки. Ещё, кстати, пытался вырвать у меня протокол из рук, чтобы исправить свои ошибки. Я не дал, потом подошёл их старший, вежливо предложил переписать все документы корректно, но я отказался, на это уже просто не было времени, сахар поднялся, и сын вообще мог в реанимацию попасть. Мы сразу вызвали такси и поехали за машиной», — вспоминает автомобилист.

На штрафстоянке сотрудники вошли в положение и ещё до оформления всех бумаг сразу позволили мужчине взять лекарство.

«К счастью, всё обошлось, мы вовремя ввели лекарство и отправились домой. Я пытался обжаловать этот штраф у руководителя этого Хабарова, но тот оставил его решение в силе. Я нанял адвоката и недавно обратился в суд, сейчас жду повестку. Также, возможно, будут пытаться привлечь к уголовной ответственности этого инспектора, который своими действиями поставил под угрозу жизнь сына, но заявление пока не писал», — рассказал Тягилев.

Автомобилист смог получить видеозапись с камеры, установленной на эвакуаторе, который увозил его машину на штрафстоянку. На записи (есть в распоряжении RT) хорошо виден только один из двух указанных в протоколе понятых, которых задействовали полицейские. Судя по записи, он близко к машине не подходил и на предмет наличия или отсутствия знака «Инвалид» её не осматривал.

Также на записи не видно, чтобы полицейский осматривал автомобиль сзади или сбоку, но теоретически он мог сделать это и до приезда эвакуатора.

© Фото из личного архива

При этом нельзя не отметить, что задние стёкла Fluence, в том числе и боковые, сильно затонированы, что объективно несколько затрудняет идентификацию оставленного в салоне знака «Инвалид», но при внимательно осмотре автомобиля с близкого расстояния заметить его не составит труда.

Позиция МВД

Жалобу автомобилиста на выписанное ему административное постановление 22 августа рассмотрел начальник Хабарова, командир ОД ДПС ГИБДД Тулы Евгений Зотов (ответ есть в распоряжении RT).

В документе Зотов оставляет за скобками поведение сотрудников ДПС после задержания транспортного средства, сосредоточившись на самом административном правонарушении.

В ответе подробно перечисляются обстоятельства дела в изложении самого Тягилева, а также объяснения лейтенанта Хабарова, по версии которого при визуальном осмотре автомобиля опознавательных знаков «Инвалид» обнаружено не было.

Далее Зотов последовательно перечисляет действия Хабарова, обосновывая их нормами права. При этом, описывая действия лейтенанта при составлении протокола стандартными формулировками, Зотов пишет, что была указана не только марка, но и модель автомобиля, что отрицает Тягилев и что позже в том же ответе сам опровергнет и Зотов.

Также он ссылается на понятых, у которых не возникло никаких вопросов к протоколу задержания автомобиля. О разбирательстве в отделе Зотов говорит лишь то, что там водителю были разъяснены всего его права.

При разборе ситуации по существу Зотов пояснил, что имевшиеся в протоколе фактические неточности не носят существенный характер, в частности, к таковым он отнёс некорректный адрес эвакуации и отсутствие в протоколе модели автомобиля.

Что касается ошибки с неверной датой составления протокола о задержании автомобиля, 27 июля вместо 29, то здесь он отметил, что уже после инцидента, в другой день, Тягилева приглашали в отдел для исправления протокола в его присутствии, но после его неявки полицейские, согласно закону, сделали это самостоятельно.

«Пункт 8 основных положений по допуску транспортных средств и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, предусмотрено, что на транспортных средствах могут быть установлены опознавательные знаки: «Инвалид»», — пишет Зотов.

Он напомнил, что соответствующий знак, представляющий собой жёлтый квадрат с чёрным профилем человека в коляске, прописан в ПДД под пунктом 8.17. Никаких других опознавательных знаков для инвалидов в настоящий момент в правилах не предусмотрено.

По словам Зотова, видеозапись, предоставленная Хабаровым, свидетельствует, что такого знака на автомобиле Тягилева нет. В конечном итоге комбат ДПС приходит к выводу, что тот был обоснованно привлечён к административной ответственности.

Правовая коллизия

Таким образом, в настоящий момент получается, что инвалидам в бюро медико-социальной экспертизы выдаются знаки, которые в условиях отсутствия полноценной электронной базы сами по себе, без привычной наклейки на стекло, многими полицейскими не воспринимаются. Об этой юридической коллизии давно говорят эксперты, сами инвалиды и депутаты Госдумы, но исправить ситуацию непросто.

Сам Виктор Тягилев признаётся, что поверил сюжету на одном из федеральных каналов, в котором, по его словам, после вступления в силу приказа Минтруда о выдаче инвалидам новых опознавательных знаков, сообщалось, что прежние наклейки на стекло инвалидам теперь больше не нужны.

Председатель Общественного совета родителей, воспитывающих детей-инвалидов и молодых инвалидов при департаменте социальной защиты населения города Москвы Татьяна Усенко в беседе с RT подтвердила, что в законе существует «неясность».

«Сейчас ПДД не приведены в соответствие с прошлогодним приказом Минтруда. Знак 8.17 «Инвалид», который всегда использовался и сейчас остаётся в правилах, отличается от знака, который выдаёт Минтруд. Возникает логичный вопрос — водитель должен кого слушаться? В некоторых частных организациях, например в аэропорту «Домодедово», решают самостоятельно. Там для бесплатной парковки инвалидов требуют только новый персонифицированный знак», — рассказала она, добавив, что правоприменительная практика в этом отношении в регионах отличается.

По её мнению, вводя персонифицированные знаки, Минтруд должен был предоставить доступ МВД к своей базе данных.

«Потому что без базы ничего не мешает сделать на компьютере такой знак с любыми другими цифрами или размножить настоящий и класть под стекло, пользуясь льготами. Ну и МВД, конечно, надо вводить этот знак в ПДД. Если этого нет, то надо возвращаться к старым наклейкам. В любом случае очень важно, чтобы был контроль нормальный, чтобы парковались инвалиды, а не кто попало», — говорит Усенко.

О том, что ситуация нуждается в исправлении, заявил RT и депутат Госдумы Ярослав Нилов, который уже поднимал этот вопрос в парламенте.

«Текущую ситуацию я оцениваю как крайне неудовлетворительную. Изначально цель была сделать знак, привязанный к конкретному инвалиду, и дать право пользоваться бесплатными парковками инвалидам I и II группы, а также III группы при определённых заболеваниях. Правительство должно было подготовить нормативно-правовой акт, где всё это отрегулировать, но это было сделано некорректно», — заявил он.

Он отметил, что органы МСЭ выдают знак, который отличается от знака в ПДД. При этом теперь правом бесплатной парковки пользуются и инвалиды III группы.

«Учитывая их количество, возник очень большой дефицит с парковками для инвалидов I и II группы. Чтобы исправить ситуацию, были приняты поправки, и с 1 июля 2020 года будет ряд важных изменений: парковаться инвалидам станет проще. Что касается вот этой путаницы с разными знаками «Инвалид», то пока ситуация такая не отрегулирована. Проблема есть. И в случае с Тягилевым на его машине формально всё-таки должна была быть наклейка, потому что речь идёт о знаке, указанном в ПДД. У Минтруда он похож, но всё же другой», — говорит Нилов.

Парламентарий отмечает, что во время совещаний в Госдуме с представителями ГИБДД те заверяли, что сотрудники не забирают машины на штрафстоянку, если есть только знак от МСЭ и нет наклейки.

«Говорили, что если есть факты, передайте нам, мы готовы разобраться», — заявил депутат.

Автоэксперт Пётр Шкуматов также отмечает, что в данный момент законодательство противоречиво, но с формальной точки зрения нарушение правил у Тягилева всё-таки было.

«По ПДД должна быть именно наклейка знака «Инвалид», тут всё однозначно и ничего другого там пока просто нет. Что касается поведения инспектора, то надо смотреть в целом на саму систему. Служба в ГИБДД очень зарегулирована, каждое действие строго прописано инструкциями и регламентами», — заключил он.