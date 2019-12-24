Обучение на магистрали, отмена «площадки» и сроки пересдачи: утверждены новые правила экзамена на водительские права

Правительство России утвердило новый порядок прохождения экзамена на получение водительских прав. Главное изменение — отказ от разделения теста на «площадку» и «город». Базовые навыки управления машиной теперь будут проверять перед выездом в город. Кроме того, появится возможность заниматься учебной ездой на магистралях, а по жалобе на отрицательную оценку можно будет аннулировать результаты экзамена.

Правительство утвердило новые правила проведения экзамена на водительские права. Документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, говорится в публикации на сайте кабмина.

Как следует из комментариев правительства, утверждённые меры призваны усовершенствовать систему допуска к управлению транспортом в связи с изменением порядка экзамена.

Как полагают в кабмине, речь идёт о «смещении акцента проверки умений и навыков управления» транспортом, приобретённых в процессе обучения, к испытанию в «условиях реальной дорожной обстановки».

Утверждённые изменения будут вступать в силу поэтапно. С наступлением 2020 года у обучающихся вождению появится возможность выезжать на магистрали.

В беседе с RT директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев отметил важность этой правки.

«Что касается магистралей, это вещь действительно необходимая. Иначе у нас выезжали водители, которые вообще не умеют управлять автомобилями на магистралях. И учить их, конечно, нужно в обязательном порядке», — сказал Канаев.

Более комплексным будет изменение правил экзаменов, известных как «площадка» и «город». Если раньше речь шла о двух самостоятельных частях экзамена, то теперь эти виды проверок объединены в одну. Соответствующие изменения вступят в силу с октября 2020 года.

Мужчина сдаёт теоретические экзамены по правилам дорожного движения в отделении ГИБДД

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Теперь основные навыки управления транспортным средством, которые прежде проверяли ходе экзамена на «площадке», потребуются на вводной части единого испытания. Для этого будут использоваться закрытые площадки, автодромы и «территории, имеющие твёрдое покрытие и ограниченные для движения иных транспортных средств и пешеходов, или участки дорог с малоинтенсивным движением, тупиковые участки дорог», уточнили в кабмине.

Принимающий экзамен инспектор в безопасных условиях проверит эти умения перед выездом в «город». В правительстве пояснили, что такой порядок позволит исключить возможность допуска водителя со слабой подготовкой к управлению транспортом в условиях дорожного движения и обеспечит безопасность самому процессу испытаний.

Вместе с этим для мототранспортных средств практический экзамен или «площадка» сохранится в прежнем виде и будет проходить на участках, закрытых от движения другого транспорта и пешеходов.

Среди других изменений — возможность аннулировать результаты экзамена по жалобе на отрицательную оценку.

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Подробности этой меры в минувшем сентябре описал глава ГИБДД Михаил Черников. Он сказал, что эта мера повысить качество оценки навыков и умений, приобретенных будущими водителями в процессе обучения.

«Проектом постановления вводится механизм аннулирования результатов проведённых экзаменов, который позволит, например, отменить отрицательную оценку в случае удовлетворения жалобы на неправомерные действия экзаменатора во время проведения экзамена», — сказал он в интервью ТАСС.

Вместе с тем ГИБДД сможет отменить и положительный итог, если кандидат в водители предоставил поддельные документы.

В дополнение к этому уточнены сроки повторной сдачи экзаменов. Проверить «теорию» можно будет не ранее чем через семь дней, но не позже 30 дней после предыдущей попытки. До пересдачи экзамена по навыкам вождения также придётся подождать не менее семи, но не более 60 дней. В случае провала третьей попытки следующий шанс сдать экзамен предоставят не раньше, чем через месяц, но не позднее трёх месяцев.

Кроме того, в документе уточнён возраст, с которого можно начинать обучение для последующего получения прав.

«Так, обучаемому вождению на мотоцикле подкатегории «А1» или мопеде должно быть не менее 15 лет, на легковом или грузовом автомобиле — не менее 16 лет, на мотоцикле категории «А» — не менее 17 лет, на автобусе, троллейбусе и трамвае — не менее 20 лет», — пояснили в правительстве.

В беседе с RT председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин указал, что утверждённые изменения не слишком радикальны. Вместе с тем он полагает, что сам экзамен не может выявить устойчивые навыки управления транспортным средством.

«Он может выявить только знания и первичные умения. Ничему другому в автошколе научить не могут, остальное даётся опытом. В любом случае, ещё года полтора-два человеку надо набираться водительского опыта», — полагает эксперт.