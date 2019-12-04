Эксперт оценил перспективу отмены «площадки» в экзамене ГИБДД

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Глава Гильдии автошкол России Сергей Лобарев в беседе с НСН прокомментировал инициативу отмены «площадки» в экзамене ГИБДД на водительские права.
Эксперт оценил перспективу отмены «площадки» в экзамене ГИБДД
  • РИА Новости

По его словам, это западная практика, и российские автошколы приветствуют эту новинку. Однако эксперт полагает, что вслед за введением новых экзаменационных правил необходимо изменить и программу автошкол.

«Если мы обучаем на площадке, то проверка в реальных условиях проблематична. Значит, мы должны уменьшить количество по программе занятий на площадке — больше в городе, и делаться это должно одновременно. А сейчас лебедь, рак и щука получается», — отметил Лобарев.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФАН прокомментировал планы ГИБДД исключить «площадку» из экзамена на права с октября 2020 года.

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