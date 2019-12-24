В России ограничили количество рабочих часов водителей автобусов и фур

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Правительство России запретило водителям находиться за рулём автобусов и грузовиков более десяти часов в сутки. Об этом говорится на официальном сайте кабмина.
В России ограничили количество рабочих часов водителей автобусов и фур
  • РИА Новости

Согласно поправкам, внесённым в ПДД, для водителей автобусов и грузовиков (с разрешённой максимальной массой более 3,5 т) время управления транспортным средством должно составлять не более девяти часов в сутки, однако его можно увеличить до десяти часов, но не более двух раз в неделю.

Во время поездки водители будут обязаны делать перерыв на отдых.

Соблюдение этих требований должно контролироваться с помощью тахографа.

С 1 ноября в России вступил в силу закон, который вводит административную ответственность за нарушение установленного режима труда и отдыха водителей, а также за работу без тахографов. Этот закон устанавливает ответственность как для самих водителей, так и для их руководителей. 

Отмечается, что в случае нарушения норм времени управления транспортом или условий труда и отдыха водителей будут штрафовать на сумму от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей, а для должностных лиц штраф составит от 7 тыс. до 10 тыс. рублей.

При этом индивидуальных предпринимателей или юридических лиц будут штрафовать за подобные нарушения только в случае, если они фактически установили для водителей режим работы, нарушающий действующие нормативы. В такой ситуации штраф для индивидуальных предпринимателей составит от 15 тыс. до 25 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

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