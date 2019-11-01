Вступил в силу закон о штрафах за нарушение режима труда водителей

С 1 ноября в России вступил в силу закон, который вводит административную ответственность за нарушение установленного режима труда и отдыха водителей, а также за работу без тахографов.

Как сообщает РИА Новости, этот закон устанавливает ответственность как для самих водителей, так и для их руководителей.

Отмечается, что в случае нарушения норм времени управления транспортом или условий труда и отдыха, водителей будут штрафовать на сумму от 1,5 тысяч до 2 тысяч рублей, а для должностных лиц штраф составит от 7 тысяч до 10 тысяч рублей.

При этом индивидуальных предпринимателей или юридических лиц будут штрафовать за подобные нарушения только в случае, если они фактически установили для водителей режим работы, нарушающий действующие нормативы. В такой ситуации штраф для индивидуальных предпринимателей составит от 15 тысяч до 25 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

Кроме этого закон предусматривает штрафы за управление транспортом без работающего тахографа. Таким образом, если водитель выехал на работу без этого прибора, или тахограф неправильно установлен или неисправен, штраф составит от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Для выпустивших на линию транспорт без тахографов или с неисправными и неработающими приборами законом также вводятся штрафы: для должностных лиц — от 7 тысяч до 10 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей от 15 тысяч до 25 тысяч; для юридических лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч.

Как уточняется в законе, штраф не предусмотрен в случае, если тахограф сломался уже после выхода водителя на работу.

В июле «Реальное время» сообщало, что в Башкирии приняли закон об обязательном оснащении автобусов тахографами.