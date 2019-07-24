Перевозчиков в Башкирии обяжут оснащать автобусы тахографами

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В Башкирии приняли закон об обязательном оснащении автобусов тахографами, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Госсобрания.
Перевозчиков в Башкирии обяжут оснащать автобусы тахографами
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Поправки внесены в региональный Кодекс о безопасности дорожного движения.

«Норма актуальна в первую очередь для пассажирских перевозок, где даже незначительное нарушение со стороны водителя может повлечь за собой многочисленные жертвы», — заявил спикер парламента Константин Толкачёв.

Документ подписан врио главы республики Радием Хабировым.

Положения должны вступить в силу 1 ноября 2019 года.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области заявили о снижении уровня аварийности на дорогах с начала 2019 года.

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