В Подмосковье заявили о снижении уровня аварийности на дорогах с начала года

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В Московской области заявили о снижении уровня аварийности на дорогах с начала 2019 года, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье заявили о снижении уровня аварийности на дорогах с начала года
  • © РИА Новости

Число ДТП сократилось на 8%, погибших и раненых — на 7% и 12% соответственно.

Как заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, за указанный период комплексы фотовидеофиксации выявили более 6,2 млн нарушений правил дорожного движения, из них свыше 3 млн пришлось на апрель и май.

«Такое число нарушений связано с увеличением пассажиропотока на дорогах региона в весенне-летний сезон. За сутки камерами фиксируется в среднем порядка 42 тыс. нарушений», — сказал он.

По его словам, самый распространённый вид нарушения — превышение скоростного режима.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа сотрудники ГИБДД стали использовать беспилотники для контроля безопасности дорожного движения над федеральными трассами.

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