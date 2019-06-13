В одном из районов ХМАО сотрудники ГИБДД стали использовать беспилотники
- РИА Новости
«ОМВД по Нефтеюганскому району в рамках межведомственного взаимодействия удалось договориться с организациями, которые владеют летательными аппаратами, для использования техники во время проведения профилактических мероприятий», — уточнила начальник отдела общественных связей ведомства Ольга Абмайкина.
На беспилотниках есть камеры, позволяющие получать данные в режиме реального времени.
В управлении не исключили, что к такой практике будут подключаться и другие муниципалитеты.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области заявили о сокращении смертности на дорогах за пять лет.