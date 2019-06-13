В одном из районов ХМАО сотрудники ГИБДД стали использовать беспилотники

В Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа сотрудники ГИБДД стали использовать беспилотники для контроля безопасности дорожного движения над федеральными трассами. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

«ОМВД по Нефтеюганскому району в рамках межведомственного взаимодействия удалось договориться с организациями, которые владеют летательными аппаратами, для использования техники во время проведения профилактических мероприятий», — уточнила начальник отдела общественных связей ведомства Ольга Абмайкина.

На беспилотниках есть камеры, позволяющие получать данные в режиме реального времени.

В управлении не исключили, что к такой практике будут подключаться и другие муниципалитеты.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области заявили о сокращении смертности на дорогах за пять лет.