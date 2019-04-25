В Подмосковье заявили о сокращении смертности на дорогах за пять лет

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о сокращении смертности на дорогах за пять лет, передаёт телеканал «360».

Как напомнил глава региона, если в 2013 году Подмосковье занимало 60-е место по данному показателю, то теперь — 25-е.

«Действительно, в 2013 году мы были в хвосте всех регионов по количеству смертей на дорогах. Мы занимали первое место по абсолютному количеству, это порядка 1550—1560 человек гибли на дорогах каждый год», — пояснил Воробьёв.

По его словам, были проведены серьёзные мероприятия, связанные в том числе с разделением потока и введением дополнительного освещения.

Глава региона отметил, что каждый год область добивается снижения уровня смертности.

«В 2018 году у нас погибли на дорогах 938 человек. Начинали почти с 1,6 тысячи, сейчас 938», — сказал Воробьёв.

Он добавил, что мероприятия продолжатся: например, есть большие планы по фото- и видеофиксации.

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