В Оренбургской области заявили о снижении числа погибших в ДТП в 2018 году

В Оренбургской области заявили о снижении количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2018 году, сообщает RIA56.

Как рассказал начальник управления ГИБДД управления МВД России по региону Андрей Костенков, погибли 273 человека, что на 7,5% меньше, чем в 2017 году.

«За прошлый год в ДТП мы потеряли семь детей. Годом ранее их было десять. Снизились и другие показатели аварийности и травматизма. Но мы всегда должны стремиться к минимуму потерь», — сказал он.

Ранее издание «Новый Севастополь» сообщало, что в Севастополе смертность от ДТП сократилась в два раза за пять лет.

В России за последние шесть лет число погибших в результате ДТП сократилось на 34%.