Смертность в результате ДТП в России снизилась на 34% за шесть лет

В России за последние шесть лет число погибших в результате ДТП сократилось на 34%. Об этом свидетельствуют данные Научного центра безопасности дорожного движения, с которыми ознакомился RT.

Так, в 2012 году на дорогах погибли почти 28 тыс. человек, в 2018-м — 18,2 тыс.

Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах России за этот же период сократилось на 17%. В прошлом году было зафиксировано 168 тыс. ДТП по всей стране, в 2012-м — 203,5 тыс.

Число пострадавших с 2012 года также сократилось на 17%. В прошлом году в результате ДТП пострадали почти 215 тыс. человек.

Кроме того, согласно данным центра, в прошлом году девять из десяти ДТП произошли в результате нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств.

Примечательно, что на 3,4% сократилось количество ДТП из-за нарушения правил водителями со стажем управления до двух лет. При этом более опытные автовладельцы, со стажем от 10 до 15 лет, попадали в аварии на 5% чаще.

Основные виды ДТП — столкновение транспортных средств (42%) и наезд на пешехода (29%).

По мнению заместителя председателя Всероссийского общества автомобилистов Николая Матвеева, снижение числа дорожно-транспортных происшествий, в частности, связано с тем, что ситуацию на дорогах стали лучше контролировать.

«Большинство аварий происходит по вине водителя. Больше контроля — меньше происшествий. И, соответственно, меньше пострадавших», — пояснил он.

Эксперт также отметил улучшение дорожных условий. Так, в некоторых населённых пунктах появились дополнительные разделительные полосы и оборудованные отбойниками обочины, которые позволяют минимизировать негативные последствия от аварий.

Ранее ГИБДД России подвела статистические итоги 2018 года. Согласно представленным данным, количество тяжёлых аварий в стране, а также погибших и раненых в них продолжает постепенно снижаться.