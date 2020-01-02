Эксперт оценил вступление в силу новых поправок в ПДД

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с ФАН оценил вступление в силу в России поправок в правила дорожного движения. Нововведения позволяют водителям предоставлять для проверки полис ОСАГО как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа.

«Ранее сотрудники ГИБДД требовали распечатать этот же электронный полис. Человек оформлял е-ОСАГО, а толку от этого никакого нет, потому что ему приходилось распечатывать электронную версию», — напомнил он.

Как отметил эксперт, теперь всё упростили, что, несомненно, является плюсом.

По его прогнозу, по меньшей мере 10% водителей перейдут на электронные полисы.

Ранее Канаев в беседе с Nation News прокомментировал предложение МВД ввести конфискацию автомобилей у водителей, которые повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.