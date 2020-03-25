Система подписок: Сбербанк введёт лимит 50 тыс. рублей на бесплатные переводы между своими клиентами

С апреля Сбербанк начнёт отказываться от так называемого банковского роуминга — комиссий за денежные переводы между клиентами в разных регионах страны. Вместо этого финансовая организация введёт лимит 50 тыс. рублей на переводы, которые не будут облагаться тарифами, а также систему подписок, которые позволят повышать или же вовсе убирать этот порог.

Сбербанк с апреля отменяет так называемый банковский роуминг — комиссию за денежные переводы между клиентами из разных регионов. Теперь переводы на общую сумму до 50 тыс. рублей в месяц не будут облагаться никакими тарифами. Однако в случае превышения этого порога будет взиматься 1% от суммы, но не более 1 тыс. рублей. Эта комиссия будет действовать и при перемещении средств в рамках одного региона.

В то же время можно будет выбрать альтернативный вариант — платную подписку, которая увеличит или же вовсе уберёт лимит на бесплатные переводы.

«Мы планируем обнулить стоимость переводов для граждан между территориальными банками и сделать лимит на переводы в размере 50 тыс. рублей... Всё, что свыше лимита 50 тыс. рублей, — клиент сможет купить подписку, чтобы не платить за каждый перевод», — заявила зампред правления банка Светлана Кирсанова.

Она добавила, что нововведение будет внедряться постепенно. Первыми новую систему опробуют жители Дальнего Востока, а уже к июню она заработает по всей стране. По её словам, ситуация, по сути, затронет чуть более 10% банковских клиентов.

«Под этот лимит у нас с точки зрения среднего количества переводов попадают более 88% всех наших клиентов. То есть подавляющее большинство будут получать эту услугу абсолютно бесплатно», — добавила она.

Говоря о системе подписки, Кирсанова указала, что минимальная начальная цена составит 99 рублей в месяц. За эту сумму порог бесплатных переводов повысится до 100 тыс. рублей. Стоимость безлимита начинается от 134 рублей. Оформить услугу можно будет в приложении «Сбербанк Онлайн».

«Будут разные тарифные планы. Важно понимать, что у кого есть пакет «Сбербанк Первый» или Private, в рамках пакета эти переводы будут бесплатными независимо от лимита. Подписка будет оформляться очень просто, буквально в несколько кликов в «Сбербанк Онлайн», — пояснила зампред правления банка.

РИА Новости

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По словам Кирсановой, на российском банковском рынке подписок на переводы раньше не было. При этом банк не может сделать их полностью бесплатными: «Нам нужны базовые инвестиции в дальнейшее его развитие, в том числе для повышения надёжности и стабильности. Поэтому комиссии будут направлены на поддержание инфраструктуры, техническую поддержку, выстраивание инфраструктуры и операционных процессов», — объяснила Кирсанова.

Согласно данным по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) за 2019 год, Сбербанк получил доход в размере 63,6 млрд рублей от комиссий, связанных с обслуживанием банковских карт, куда входят комиссии за переводы.

В октябре 2019 года глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что 95% всех переводов банка осуществляются бесплатно. Он также добавил, что управляемая им банковская организация немного запоздала со сменой модели монетизации.

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«Мы сейчас меняем модель монетизации, в следующем году (в 2020-м. — RT) мы её точно поменяем. Когда мы подключимся к системе быстрых платежей (сейчас процесс идёт, собственно говоря), эта система будет реализована. Поэтому мы немножко затянули со сменой модели монетизации. Нам нужно было изменить модель монетизации раньше. Мы только с апреля начали проводить различные эксперименты с тем, чтобы понять, что будет адекватно, что будет воспринято клиентом», — говорил Греф.

Позднее он добавил, что Сбербанк тестирует схемы изменения комиссионных платежей, в результате чего к середине 2020-го будет внедрено «промышленное решение».

Ситуация с банковским роумингом осенью 2019 года вызвала недовольство у занимавшего в тот момент пост премьер-министра России Дмитрия Медведева. Он указывал, что кредитные организации зачастую пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые не несут никакой финансовой нагрузки.

«Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это не имеет абсолютно никакой разницы и никак не сказывается на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена», — говорил Медведев в октябре 2019 года.

В декабре законопроект, отменяющий комиссии при переводе средств между регионами России в рамках одного банка, был принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации. Затем документ подписал президент Владимир Путин. Закон вступит в силу с июня 2020 года.

«Изменения должны обеспечить развитие безналичных платежей и защитить интересы граждан», — говорилось на сайте нижней палаты Федерального собрания.