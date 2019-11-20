В России могут установить единую комиссию за переводы с карт

Центробанк вернётся к обсуждению уравнивания тарифов на межбанковские и внутрибанковские переводы, передаёт РБК со ссылкой на директора департамента стратегии развития финансового рынка ЦБ Владимира Таможникова.

По его словам, этот вопрос хотят поднять на рабочей группе с участием Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Предполагается, что в случае реализации инициативы размеры комиссии будут устанавливаться банком. Тариф может составлять как 0%, так и больше, но будет единым для разных переводов.

Как отметил Таможников, таким образом кредитные организации будут конкурировать друг с другом.

Он также отметил, что регулятор возлагает большие надежды на Систему быстрых платежей, которая параллельно решает этот вопрос.

«Может быть, имеет смысл и тот и другой процесс запустить параллельно», — сказал он.

Представитель ФАС подтвердил, что ведомство готово продолжить дискуссии.

С инициативой уравнять комиссии ЦБ и ФАС выступили ещё в 2018 году, однако рабочая группа пока не смогла договориться.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене «банковского роуминга».