В России могут установить единую комиссию за переводы с карт
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- РИА Новости
По его словам, этот вопрос хотят поднять на рабочей группе с участием Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Предполагается, что в случае реализации инициативы размеры комиссии будут устанавливаться банком. Тариф может составлять как 0%, так и больше, но будет единым для разных переводов.
Как отметил Таможников, таким образом кредитные организации будут конкурировать друг с другом.
Он также отметил, что регулятор возлагает большие надежды на Систему быстрых платежей, которая параллельно решает этот вопрос.
«Может быть, имеет смысл и тот и другой процесс запустить параллельно», — сказал он.
Представитель ФАС подтвердил, что ведомство готово продолжить дискуссии.
С инициативой уравнять комиссии ЦБ и ФАС выступили ещё в 2018 году, однако рабочая группа пока не смогла договориться.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене «банковского роуминга».