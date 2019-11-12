Госдума одобрила в первом чтении отмену «банковского роуминга»
- РИА Новости
Согласно документу, размер комиссии не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных (внутренних структурных) отделениях банка.
Ожидается, что нововведения устранят межрегиональную дискриминацию потребителей, обеспечат свободу перемещения денег на финансовом рынке и развитие безналичных платежей.
Проект был внесён в ГД в конце сентября.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал инициативу. По его словам, эта «дискриминация» недопустима.
Как подчеркнул глава правительства, данный вопрос касается практически каждого человека в стране.