Госдума одобрила в первом чтении отмену «банковского роуминга»

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Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене «банковского роуминга» — комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Госдума одобрила в первом чтении отмену «банковского роуминга»
  • РИА Новости

Согласно документу, размер комиссии не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных (внутренних структурных) отделениях банка.

Ожидается, что нововведения устранят межрегиональную дискриминацию потребителей, обеспечат свободу перемещения денег на финансовом рынке и развитие безналичных платежей.

Проект был внесён в ГД в конце сентября.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал инициативу. По его словам, эта «дискриминация» недопустима. 

Как подчеркнул глава правительства, данный вопрос касается практически каждого человека в стране.

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