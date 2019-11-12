Госдума одобрила в первом чтении отмену «банковского роуминга»

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене «банковского роуминга» — комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно документу, размер комиссии не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных (внутренних структурных) отделениях банка.

Ожидается, что нововведения устранят межрегиональную дискриминацию потребителей, обеспечат свободу перемещения денег на финансовом рынке и развитие безналичных платежей.

Проект был внесён в ГД в конце сентября.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал инициативу. По его словам, эта «дискриминация» недопустима.

Как подчеркнул глава правительства, данный вопрос касается практически каждого человека в стране.