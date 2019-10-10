Медведев призвал отменить комиссии за «банковский роуминг»

Короткая ссылка
Комиссии при переводе средств между регионами России в рамках одного банка должны быть отменены, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Он отметил, что вопрос о банковской комиссии, которую взимают кредитные организации при межрегиональном переводе денег внутри одной структуры, касается практически каждого человека в стране.

«Изменения в этот закон должны позволить избавить граждан от так называемого банковского роуминга», — цитирует Медведева РИА Новости.

По его словам, кредитные организации зачастую пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые не несут никакой финансовой нагрузки.

Глава правительства назвал недопустимой эту «дискриминацию» и потребовал устранить её.

24 сентября депутаты внесли в Госдуму законопроект об отмене «банковского роуминга».

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал инициативу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить