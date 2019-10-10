Медведев призвал отменить комиссии за «банковский роуминг»
Он отметил, что вопрос о банковской комиссии, которую взимают кредитные организации при межрегиональном переводе денег внутри одной структуры, касается практически каждого человека в стране.
«Изменения в этот закон должны позволить избавить граждан от так называемого банковского роуминга», — цитирует Медведева РИА Новости.
По его словам, кредитные организации зачастую пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые не несут никакой финансовой нагрузки.
Глава правительства назвал недопустимой эту «дискриминацию» и потребовал устранить её.
24 сентября депутаты внесли в Госдуму законопроект об отмене «банковского роуминга».
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал инициативу.