Медведев призвал отменить комиссии за «банковский роуминг»

Комиссии при переводе средств между регионами России в рамках одного банка должны быть отменены, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Он отметил, что вопрос о банковской комиссии, которую взимают кредитные организации при межрегиональном переводе денег внутри одной структуры, касается практически каждого человека в стране.

«Изменения в этот закон должны позволить избавить граждан от так называемого банковского роуминга», — цитирует Медведева РИА Новости.

По его словам, кредитные организации зачастую пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые не несут никакой финансовой нагрузки.

Глава правительства назвал недопустимой эту «дискриминацию» и потребовал устранить её.

24 сентября депутаты внесли в Госдуму законопроект об отмене «банковского роуминга».

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал инициативу.