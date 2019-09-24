В АРБ прокомментировали законопроект об отмене «банковского роуминга»

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал внесённый в Госдуму законопроект об отмене «банковского роуминга» — комиссии при осуществлении отдельных операций с использованием платёжных расчётных карт.

«Во-первых, любая такая комиссия оправдана в том смысле, что это трудоёмкие процессы, какие-то затраты банк несёт. Другое дело, что по логике и по здравому смыслу, исходя из условий конкуренции, если бы не было избыточной монополии отдельно взятых банков, то в борьбе за клиента многие банки от этих комиссий отказались бы сами», — заявил он.

Как пояснил Тосунян, на одной чаше весов — выгода привлечения клиента, на другой — затраты на такого рода простейшие операции, в особенности когда речь идёт о переводах внутри одного банка.

По словам главы АРБ, это возможно, если есть нормальная конкурентная среда.

Тосунян также выразил мнение, что необходимо запретить и «межбанковский роуминг».

Ранее заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение расширить возможности Банка России по регулированию закредитованности населения.