Путин подписал закон об отмене банковского роуминга

Российский лидер Владимир Путин подписал закон об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.

Документ размещён на официальном портале правовой информации.

11 декабря данный законопроект был одобрен Советом Федерации. Он подразумевает, что размер комиссионного вознаграждения не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных подразделениях кредитной организации.

В начале октября российский премьер Дмитрий Медведев отмечал, что комиссии при переводе средств между регионами в рамках одного банка должны быть отменены.