Путин подписал закон об отмене банковского роуминга
- РИА Новости
Документ размещён на официальном портале правовой информации.
11 декабря данный законопроект был одобрен Советом Федерации. Он подразумевает, что размер комиссионного вознаграждения не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных подразделениях кредитной организации.
В начале октября российский премьер Дмитрий Медведев отмечал, что комиссии при переводе средств между регионами в рамках одного банка должны быть отменены.