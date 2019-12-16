Путин подписал закон об отмене банковского роуминга

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Российский лидер Владимир Путин подписал закон об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Путин подписал закон об отмене банковского роуминга
  • РИА Новости

Документ размещён на официальном портале правовой информации.

11 декабря данный законопроект был одобрен Советом Федерации. Он подразумевает, что размер комиссионного вознаграждения не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных подразделениях кредитной организации.

В начале октября российский премьер Дмитрий Медведев отмечал, что комиссии при переводе средств между регионами в рамках одного банка должны быть отменены

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