Совет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга

Совет Федерации одобрил законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

«Комитет отмечает, что реализация федерального закона положительно повлияет на защиту интересов потребителей финансовых услуг», — рассказали в комитете.

Ранее Госдума приняла этот законопроект в третьем чтении.

Согласно документу, размер комиссионного вознаграждения не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных подразделениях кредитной организации.