Совет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.
«Комитет отмечает, что реализация федерального закона положительно повлияет на защиту интересов потребителей финансовых услуг», — рассказали в комитете.
Ранее Госдума приняла этот законопроект в третьем чтении.
Согласно документу, размер комиссионного вознаграждения не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных подразделениях кредитной организации.