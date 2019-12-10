Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга
- РИА Новости
Согласно документу, размер комиссионного вознаграждения не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных подразделениях кредитной организации.
Ожидается, что изменения обеспечат свободу перемещения денег на финансовом рынке и развитие безналичных платежей.
Проект об отмене банковского роуминга был внесён в ГД в конце сентября.
Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал инициативу, заявив о недопустимости такой «дискриминации».