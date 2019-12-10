Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

РИА Новости

Согласно документу, размер комиссионного вознаграждения не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных подразделениях кредитной организации. Ожидается, что изменения обеспечат свободу перемещения денег на финансовом рынке и развитие безналичных платежей. Проект об отмене банковского роуминга был внесён в ГД в конце сентября. Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал инициативу, заявив о недопустимости такой «дискриминации».