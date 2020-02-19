Повышенное обеспечение: с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 6,1%

С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 6,1%. Это самое крупное увеличение подобных выплат за последние несколько лет. Индексация затронет сразу несколько категорий граждан, в том числе участников Великой Отечественной войны и жертв техногенных катастроф. В Министерстве труда РФ заявили, что новая мера повысит пенсионное обеспечение почти 4 млн человек. До конца 2020 года государство намерено выделить на эти цели более 20 млрд рублей.

С 1 апреля социальные пенсии в России будут проиндексированы на 6,1%. Как рассказал глава Минтруда Антон Котяков, ведомство уже разработало соответствующий проект постановления правительства.

«Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн пенсионеров, из которых около 3,2 млн человек — получатели социальных пенсий», — цитирует Котякова РИА Новости.

Социальные пенсии получают те, кто в силу разных обстоятельств не заработал трудовой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии.

По словам главы Минтруда, размер индексации определяется с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров в 2019 году.

Вместе с социальными пенсиями вырастут и пенсионные выплаты военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, а также пенсии участников Великой Отечественной войны.

Кроме того, повышение затронет пенсии граждан, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.

По словам министра, расходы на индексацию составят 2,41 млрд рублей в месяц, или 21,7 млрд рублей до конца текущего года.

Согласно материалам Пенсионного фонда, запланированное на апрель повышение социальных пенсий окажется самым существенным за последние годы. В 2019-м эти выплаты были проиндексированы на 2%, в 2018-м — на 2,9%, а в 2017-м — на 1,5%.

Напомним, что о важности пенсионного обеспечения с регулярной индексацией высказался Владимир Путин. В послании Федеральному собранию глава государства предложил ряд поправок к Конституции, в том числе касающихся вопросов пенсионной сферы.

«Денег не хватает, приоритетов много, пенсионеры подождут»: если мы зафиксируем в Конституции необходимость индексации, то так уже никогда в будущем никто не скажет. Правительство обязано будет индексировать пенсии, или это будет нарушение Конституции со всеми вытекающими отсюда последствиями», — сказал тогда Путин.

Также по теме «Повышается юридическая защита»: Госдума приняла в первом чтении поправку к Конституции об индексации пенсий Депутаты Государственный думы одобрили в первом чтении поправку к Конституции РФ о регулярной индексации пенсий. Сопредседатель...

Впоследствии стало известно, что пункт об индексации пенсий вошёл в президентский законопроект о поправке к основному документу.

«Ст. 75 Конституции Российской Федерации предлагается дополнить положениями, устанавливающими... гарантии обязательной индексации пенсий, социальных пособий и иных социальных выплат, а также основные принципы всеобщего пенсионного обеспечения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Госдума поддержала документ в первом чтении 23 января.

Индексация выплат для работающих пенсионеров

Ранее Минтруд уделил внимание отсутствию индексации пенсий у работающих граждан. Напомним, что в условиях действующего законодательства индексируются лишь выплаты незанятых пенсионеров. Данный порядок действует с 2016 года. О текущей ситуации с индексацией пенсий высказался глава Минтруда Котяков.

«В период их деятельности им начисляют соответствующие страховые коэффициенты для повышения пенсии. В момент выхода на пенсию эти граждане получают всю накопленную индексацию», — сказал министр во время расширенного заседания комитета Совета Федерации по социальной политике. Его слова приводит РИА Новости.

Вскоре после этого стало известно, что на рассмотрение Госдумы внесён законопроект об индексации пенсий для работающих пенсионеров, автором которого выступил сенатор Василий Иконников.

В пояснительной записке к документу он выразил мнение, что отсутствие индексации пенсий несправедливо по отношению к работающим пенсионерам.

«Поскольку в ходе осуществления своей трудовой деятельности они рассчитывали на будущую выплату им страховой пенсии, исправно уплачивая соответствующие страховые взносы», — гласит документ.

Автор законопроекта также отметил, что большинство работающих пенсионеров получают невысокие зарплаты, что приводит к так называемой «трудовой бедности».

«Уровень заработных плат большинства работников, достигнувших пенсионного возраста, невысок, подтверждением чему является наличие феномена «трудовой бедности» в России, поэтому они вынуждены рассчитывать на пенсионные выплаты для поддержания уровня жизни», — отмечается в документе.

Сенатор объяснил целесообразность предложенных им перемен рядом обстоятельств, в том числе ожидаемым профицитом федерального бюджета в 2020 году в размере 876,1 млрд рублей.

К настоящему времени документ получил отрицательное заключение правительства РФ. Кабмин указал на необходимость дополнительного обоснования предложенных сенатором мер.