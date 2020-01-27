В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий

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Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

По словам её сопредседателя Талии Хабриевой, в предлагаемых изменениях впервые раскрываются принципы формирования системы пенсионного обеспечения, а «в отношении порядка индексации размера пенсий (основания, условия по разным категориям пенсионеров) даётся отсылка к федеральному закону».

«Конкретизация прав работающих пенсионеров на индексацию будет определена в отраслевом законодательстве», — сказала она.

Ранее при рассмотрении президентских поправок в Госдуме, отвечая на вопрос о том, распространится ли индексация на работающих пенсионеров, Хабриева сообщила, что «само правило сформулировано без изъятий».

Она подчеркнула, что «возможна только конкретизация порядка» в федеральном законе, и дала положительный ответ.

23 января Государственная дума одобрила в первом чтении внесённый президентом Владимиром Путиным законопроект о поправке к основному закону страны. 

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