В группе по поправкам к Конституции рассказали об индексации пенсий
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- РИА Новости
«Само правило сформулировано без изъятий, возможна только конкретизация порядка в федеральном законе. Так что ответ: индексируется», — цитирует Хабриеву ТАСС.
Она пояснила, что проектом «не только повышается юридическая защита, а речь идёт о стабильности социального стандарта».
По её словам, таким образом «соединяется обладание правом и социальным благом».
20 января президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о поправках к основному закону страны. Согласно документу, в нём будет закреплена регулярная индексация пенсий.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал внесённые предложения историческими.