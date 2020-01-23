В группе по поправкам к Конституции рассказали об индексации пенсий

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Поправка к Конституции об индексации пенсий распространяется на работающих пенсионеров, сообщила сопредседатель профильной рабочей группы Талия Хабриева.
В группе по поправкам к Конституции рассказали об индексации пенсий
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Само правило сформулировано без изъятий, возможна только конкретизация порядка в федеральном законе. Так что ответ: индексируется», — цитирует Хабриеву ТАСС.

Она пояснила, что проектом «не только повышается юридическая защита, а речь идёт о стабильности социального стандарта».

По её словам, таким образом «соединяется обладание правом и социальным благом».

20 января президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о поправках к основному закону страны. Согласно документу, в нём будет закреплена регулярная индексация пенсий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал внесённые предложения историческими

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