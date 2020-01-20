Поправка к Конституции России закрепляет регулярную индексацию пенсий

Согласно президентскому законопроекту о поправке к Конституции, в основном законе страны будет закреплена регулярная индексация пенсий в России.

«Статью 75 Конституции Российской Федерации предлагается дополнить положениями, устанавливающими... гарантии обязательной индексации пенсий, социальных пособий и иных социальных выплат, а также основные принципы всеобщего пенсионного обеспечения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также поправка к Конституции гарантирует, что минимальный размер оплаты труда будет не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что механизм голосования по предложенным главой государства поправкам к Конституции будет оформлен в ходе работы конституционной комиссии. По его словам, «есть понимание, что это именно должно быть голосование».

15 января в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил вынести на обсуждение ряд поправок к Конституции.