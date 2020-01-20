Песков рассказал о деталях организации голосования по Конституции

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что механизм голосования по предложенным главой государства поправкам в Конституцию будет оформлен в ходе работы конституционной комиссии.
Песков рассказал о деталях организации голосования по Конституции
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

По словам Пескова, «есть понимание, что это именно должно быть голосование». 

Он объяснил, что это голосование в целом является необязательным, так как речь идёт об изменениях, не относящихся к сфере фундаментальных статей.

Песков подчеркнул, что президент счёл необходимым свериться с точкой зрения народа.

«Юридически это голосование, форма и время проведения голосования будут уже оформлены в ходе работы конституционной комиссии — в виде отдельного закона это будет формализовано или в виде одной из статей закона об этих изменениях. Но пока на сей счёт какого-то окончательного решения нет», — сказал пресс-секретарь президента.

15 января в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил вынести на обсуждение ряд поправок в Конституцию, среди которых ужесточение требований к кандидатам на президентский пост и закрепление статуса и роли Госсовета.

Путин объяснил, что смысл поправок заключается в обеспечении развития России как правового, социального государства, повышении эффективности деятельности институтов страны, укреплении роли гражданского общества и политических партий, а также регионов в выработке важнейших решений.

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