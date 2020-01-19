Рабочая группа выработает механизм голосования по поправкам в Конституцию

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Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию России выработает механизм общероссийского голосования по президентским инициативам и своим предложениям.
Рабочая группа выработает механизм голосования по поправкам в Конституцию
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Нам предстоит выработать и юридически оформить механизм общероссийского голосования по тому пакету законодательных инициатив, которые разработаны в рамках как президентского законопроекта, так и пакета поправок в Конституцию, предложенных членами нашей рабочей группы», — говорится в заявлении сопредседателей рабочей группы.

Ранее стало известно, что рабочая группа внесёт на рассмотрение Федерального собрания свои предложения.

15 января в ходе послания Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин предложил вынести на обсуждение ряд поправок в основной закон, среди которых ужесточение требований к кандидатам на президентский пост и закрепление статуса и роли Госсовета.

Позднее он подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений.

Как отметил Путин, смысл поправок в основной закон заключается в обеспечении развития России как правового, социального государства, повышении эффективности деятельности институтов страны, укреплении роли гражданского общества и политических партий, а также регионов в выработке важнейших решений.

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