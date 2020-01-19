Группа по поправкам в Конституцию внесёт в парламент пакет предложений

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию России внесёт на рассмотрение Федерального собрания свои предложения.

Об этом говорится в заявлении сопредседателей рабочей группы.

Отмечается, что следующей задачей группы является «анализ и систематизация поступающих через её членов предложений в развитие магистральных линий, обозначенных президентом России».

«Не затягивая данный процесс, мы внесём на рассмотрение Федерального собрания России собственный пакет предложений от имени рабочей группы», — говорится в сообщении.

15 января российский лидер Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил провести голосование по пакету поправок в Конституцию.

Позднее он пояснил, что «смысл этих поправок — обеспечить дальнейшее развитие России как правового, социального государства, повысить эффективность деятельности институтов».