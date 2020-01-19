Группа по поправкам в Конституцию внесёт в парламент пакет предложений
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- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении сопредседателей рабочей группы.
Отмечается, что следующей задачей группы является «анализ и систематизация поступающих через её членов предложений в развитие магистральных линий, обозначенных президентом России».
«Не затягивая данный процесс, мы внесём на рассмотрение Федерального собрания России собственный пакет предложений от имени рабочей группы», — говорится в сообщении.
15 января российский лидер Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил провести голосование по пакету поправок в Конституцию.
Позднее он пояснил, что «смысл этих поправок — обеспечить дальнейшее развитие России как правового, социального государства, повысить эффективность деятельности институтов».