Путин пояснил смысл внесения предложенных поправок в Конституцию

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы, занимающейся разработкой предложений по внесению изменений в Конституцию, пояснил смысл этих поправок.

«Смысл этих поправок — обеспечить дальнейшее развитие России как правового, социального государства, повысить эффективность деятельности институтов нашей страны, укрепить роль гражданского общества, политических партий, наших регионов в выработке важнейших решений, в развитии нашего государства», — цитирует РИА Новости Путина.

В ходе послания Федеральному собранию президент предложил провести голосование граждан по всему пакету поправок в Конституцию.

В частности, он выступил с инициативой ужесточить требования к кандидатам на президентский пост.

Позднее Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.