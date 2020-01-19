Матвиенко заявила о важности внесения изменений в Конституцию России

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявила о важности внесения изменений в Конституцию России.
Матвиенко заявила о важности внесения изменений в Конституцию России
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Мы живём в такое неспокойное время, что нужны дополнительные условия для обеспечения абсолютного суверенитета нашей страны... В России не может исполняться ни одно положение никаких международных документов, которые противоречат нашей Конституции», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Матвиенко заявила, что поправки в Конституцию России могут быть приняты до конца весенней сессии.

15 января в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил вынести на обсуждение ряд поправок в основной закон. Среди них — ужесточение требований к кандидатам на президентский пост и закрепление статуса и роли Госсовета.

Позднее глава государства подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений.

Как отметил Путин в ходе встречи с рабочей группой, смысл поправок в основной закон заключается в обеспечении развития России как правового, социального государства, повышении эффективности деятельности институтов страны, укреплении роли гражданского общества и политических партий, а также регионов в выработке важнейших решений.

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