Матвиенко заявила о важности внесения изменений в Конституцию России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявила о важности внесения изменений в Конституцию России.

«Мы живём в такое неспокойное время, что нужны дополнительные условия для обеспечения абсолютного суверенитета нашей страны... В России не может исполняться ни одно положение никаких международных документов, которые противоречат нашей Конституции», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Матвиенко заявила, что поправки в Конституцию России могут быть приняты до конца весенней сессии.

15 января в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил вынести на обсуждение ряд поправок в основной закон. Среди них — ужесточение требований к кандидатам на президентский пост и закрепление статуса и роли Госсовета.

Позднее глава государства подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений.

Как отметил Путин в ходе встречи с рабочей группой, смысл поправок в основной закон заключается в обеспечении развития России как правового, социального государства, повышении эффективности деятельности институтов страны, укреплении роли гражданского общества и политических партий, а также регионов в выработке важнейших решений.