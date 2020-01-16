Матвиенко назвала возможные сроки принятия поправок в Конституцию

Поправки в Конституцию России могут быть приняты до конца весенней сессии, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«До конца весенней сессии мы эту работу планируем завершить», — цитирует Матвиенко РИА Новости.

По её словам, это позволит работать в новом правовом поле.

15 января в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил вынести на обсуждение ряд поправок в основной закон. Среди них — ужесточение требований к кандидатам на президентский пост и закрепление статуса и роли Госсовета.

Позднее глава государства подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений.