Матвиенко назвала возможные сроки принятия поправок в Конституцию

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Поправки в Конституцию России могут быть приняты до конца весенней сессии, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко назвала возможные сроки принятия поправок в Конституцию
  • РИА Новости

«До конца весенней сессии мы эту работу планируем завершить», — цитирует Матвиенко РИА Новости.

По её словам, это позволит работать в новом правовом поле.

15 января в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил вынести на обсуждение ряд поправок в основной закон. Среди них — ужесточение требований к кандидатам на президентский пост и закрепление статуса и роли Госсовета.

Позднее глава государства подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений. 

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