Матвиенко назвала возможные сроки принятия поправок в Конституцию
- РИА Новости
«До конца весенней сессии мы эту работу планируем завершить», — цитирует Матвиенко РИА Новости.
По её словам, это позволит работать в новом правовом поле.
15 января в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил вынести на обсуждение ряд поправок в основной закон. Среди них — ужесточение требований к кандидатам на президентский пост и закрепление статуса и роли Госсовета.
Позднее глава государства подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений.