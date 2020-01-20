Володин назвал историческими предложения по поправкам к Конституции

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пакет поправок к Конституции России, внесённый российским лидером Владимиром Путиным на рассмотрение Госдумой, является историческим.
Володин назвал историческими предложения по поправкам к Конституции
  • © State Duma Russia
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Российская газета».

«Это историческое решение, потому что многие вопросы, связанные с государственным устройством, с функционированием институтов государственной власти, в рамках предложений президента будут наполняться совершенно иным содержанием», — сказал он.

Вместе с этим Володин выразил мнение, что в Госдуме считают крайне важным максимально обсудить каждый пункт пакета поправок, внесённого главой России.

Ранее Путин внёс в Госдуму пакет поправок к Конституции страны. В частности, поправки касаются утверждения премьер-министра нижней палатой парламента и индексации пенсий.

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