Поправки к Конституции предусматривают утверждение премьера Госдумой

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Пакет поправок к Конституции, внесённый российским лидером Владимиром Путиным на рассмотрение Госдумой, предусматривает утверждение премьер-министра нижней палатой парламента, следует из документа.
Поправки к Конституции предусматривают утверждение премьера Госдумой
  • РИА Новости

«Председатель правительства Российской Федерации назначается президентом Российской Федерации после утверждения его кандидатуры Государственной думой», — говорится в нём.

Согласно проекту, аналогичный порядок будет применяться для назначения глав министерств, руководство деятельностью которых осуществляет правительство.

Отмечается, что премьером, его замом, министрами могут быть россияне в возрасте от 30 лет, не имеющие гражданства или вида на жительство другого государства.

В ходе послания Федеральному собранию Путин предложил доверить ГД право утверждения кабмина. При этом президент не сможет отклонить кандидатуры.

20 января российский лидер внёс проект закона о поправках к основному закону. В частности, он исключает оговорку о двух сроках подряд для президентства.

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