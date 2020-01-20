Путин внёс поправку об ограничении полномочий президента двумя сроками

Пакет поправок к Конституции, внесённый российским лидером Владимиром Путиным на рассмотрение Госдумой, исключает оговорку о двух сроках подряд для президента России, следует из проекта закона.

«Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков», — говорится в документе.

Также оговаривается, что президентом может быть гражданин, достигший 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет и «не имеющий и не имевший ранее» иностранного гражданства или вида на жительство либо другого документа, который подтверждает право на постоянное проживание россиянина на территории иностранного государства.

При этом требование об отсутствии иностранного гражданства не распространяется на тех, кто ранее обладал гражданством государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию, и постоянно проживавших на территории такого государства или части государства.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о поправке к Конституции.

15 января Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, согласился с тем, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента России более двух сроков подряд.

В конце 2019 года президент во время большой пресс-конференции допустил, что в Конституции можно отменить оговорку «подряд».