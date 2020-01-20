Путин внёс в Госдуму проект закона о поправках в Конституцию

Российский лидер Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о поправке к Конституции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проект закона о поправке к Конституции России», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

По его словам, представителями главы государства при рассмотрении законопроекта в Госдуме будут сопредседатели конституционной комиссии — председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сенатор Андрей Клишас и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.

Ранее сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию направили письмо на имя Путина, в котором выступили за определение в основном законе статуса Госсовета.

Как указывали в Кремле, механизм голосования по поправкам будет оформлен в ходе работы конституционной комиссии.