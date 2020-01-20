Рабочая группа призвала определить в Конституции статус Госсовета
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- РИА Новости
Соответствующие предложения содержатся в письме сопредседателей рабочей группы на имя российского лидера Владимира Путина, передаёт РИА Новости.
«Одним из ключевых вопросов является определение роли и статуса Государственного совета. Считаем, что он должен иметь самостоятельное значение и быть эффективно встроен в государственный механизм», — говорится в письме.
В письме подчёркивается, что серьёзной проработки требует вопрос о его соотнесении с другими инструментами госмеханизма, определение ключевых принципов его взаимодействия с ними.
Также предлагается расширить компетенцию КС России путём внесения изменений в 125-ю статью Конституции.
Ранее в рабочей группе заявляли, что выработают механизм общероссийского голосования по президентским инициативам и своим предложениям.
Как отмечали в Кремле, механизм голосования по поправкам в Конституцию будет оформлен в ходе работы конституционной комиссии.
Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил вынести на обсуждение ряд поправок в Конституцию, среди которых ужесточение требований к кандидатам на пост президента и закрепление статуса и роли Госсовета.
По словам исполняющего обязанности зампреда правительства Виталия Мутко, Госсовет станет частью структуры исполнительной власти.