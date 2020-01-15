Мутко объяснил новый статус Государственного совета

Государственный совет станет частью структуры исполнительной власти, заявил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко.

«Будет изменение по Государственному совету, появится статус у него, уже не просто будет совещательным органом. Не надо путать будет с Советом Федерации — он законодательный орган, это будет совет государственный в структуре исполнительной власти», — цитирует его ТАСС.

Как добавил Мутко, в послании «президент об этом сказал, что статус Государственного совета... будет подниматься, возможно, даже до строки в Конституции».

«Тогда это даст возможность губернаторам ещё, скажем так, настойчивее быть и все свои рекомендации и решения не просто рекомендовать, а принимать уже для исполнения», — отметил он.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о необходимости повысить роль губернаторов в принятии решений федерального значения, а также закрепить в Конституции роль и статус Госсовета.

В ежегодном послании Федеральному собранию глава государства предложил ввести ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет с 1 января текущего года для семей, доходы которых не превышают одного прожиточного минимума на человека.

Он также объявил о продлении программы материнского капитала в России до конца 2026 года.