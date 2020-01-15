Путин предложил изменить порядок формирования правительства России

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Российский лидер Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил доверить Госдуме право утверждения кандидатуры премьер-министра и всего правительства. При этом президент не сможет их отклонить.
Путин предложил изменить порядок формирования правительства России
  • РИА Новости

Как указал Путин, в настоящее время президент лишь получает согласие нижней палаты парламента на назначение председателя правительства России.

«А затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров. Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации, а затем по его представлению, по представлению председателя правительства — всех вице-премьеров и федеральных министров», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что при этом президент будет обязан назначить их на должность.

«То есть будет не вправе отклонить утверждённые парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц», — добавил он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что депутаты должны принимать участие в консультациях при назначении членов правительства.

Он также отмечал, что Конституцию стоит дополнить положением об участии Госдумы в формировании правительства.

RT вёл прямую трансляцию.

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