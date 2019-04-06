Володин предложил рассмотреть участие Госдумы в формировании правительства

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российскую Конституцию стоит дополнить положением об участии нижней палаты парламента в формировании правительства.
Володин предложил рассмотреть участие Госдумы в формировании правительства
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Было бы целесообразно (подчеркну, на мой взгляд) дополнительно рассмотреть вопрос участия Государственной думы в формировании правительства Российской Федерации», — приводит сайт Госдумы слова Володина.

Кроме того, спикер считает целесообразным детализировать в Конституции нормы отчёта правительства перед парламентом по вопросам, поставленным Госдумой.

«В развитие этих подходов целесообразно дополнительно детализировать нормы отчета правительства перед парламентом по вопросам, поставленным Государственной думой, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств», — отметил Володин.

В декабре Володин предложил провести анализ эффективности работы норм Конституции при участии экспертов, учёных и судей Конституционного суда.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею председателя Госдумы.

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