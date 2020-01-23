Госдума одобрила законопроект о поправке к Конституции

Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке к Конституции.

Данное решение было принято в ходе заседания в четверг, 23 января.

Отмечается, что за проголосовали 432 депутата.

Законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» был внесён в Госдуму в понедельник, 20 января.

В частности, документ исключает оговорку о двух президентских сроках подряд и предусматривает утверждение премьер-министра Государственной думой.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты должны работать над внесённым законопроектом о поправке к Конституции круглосуточно.