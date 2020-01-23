Госдума одобрила законопроект о поправке к Конституции
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- РИА Новости
Данное решение было принято в ходе заседания в четверг, 23 января.
Отмечается, что за проголосовали 432 депутата.
Законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» был внесён в Госдуму в понедельник, 20 января.
В частности, документ исключает оговорку о двух президентских сроках подряд и предусматривает утверждение премьер-министра Государственной думой.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты должны работать над внесённым законопроектом о поправке к Конституции круглосуточно.