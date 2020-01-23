Госдума одобрила законопроект о поправке к Конституции

Короткая ссылка
Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке к Конституции.
Госдума одобрила законопроект о поправке к Конституции
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Данное решение было принято в ходе заседания в четверг, 23 января.

Отмечается, что за проголосовали 432 депутата.

Законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» был внесён в Госдуму в понедельник, 20 января.

В частности, документ исключает оговорку о двух президентских сроках подряд и предусматривает утверждение премьер-министра Государственной думой.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты должны работать над внесённым законопроектом о поправке к Конституции круглосуточно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить