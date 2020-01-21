Володин призвал работать над поправками к Конституции круглосуточно
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- РИА Новости
«Работа над поправками в Конституцию, которые внесены президентом, нас ко многому обязывает, мы должны сейчас фактически перейти на круглосуточный режим», — цитирует РИА Новости Володина.
Спикер Госдумы отметил, что в четверг, 23 января, по возможности планируется рассмотрение законопроекта.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые инициативы, которые предлагает президент России Владимир Путин, реализуются в приоритетном порядке, это касается и поправок к Конституции.
20 января Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к основному закону страны.