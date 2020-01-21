Володин призвал работать над поправками к Конституции круглосуточно

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты должны работать над внесённым законопроектом о поправке к Конституции круглосуточно.
Володин призвал работать над поправками к Конституции круглосуточно
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Работа над поправками в Конституцию, которые внесены президентом, нас ко многому обязывает, мы должны сейчас фактически перейти на круглосуточный режим», — цитирует РИА Новости Володина.

Спикер Госдумы отметил, что в четверг, 23 января, по возможности планируется рассмотрение законопроекта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые инициативы, которые предлагает президент России Владимир Путин, реализуются в приоритетном порядке, это касается и поправок к Конституции.

20 января Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к основному закону страны. 

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